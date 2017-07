En el interior del país, el ingeniero José Gregorio Lugo, opina que la Constituyente no se va a suspender. "A no ser que de aquí a allá el país se paralice y no le quede a él más que renunciar, porque sabe que perdió la legitimidad. Creo que van a hacer un simulacro, porque los votos no les van a dar. Los militares se van a dar cuenta de eso. El alto mando militar que está comprado por ellos van a decir que es cierto. Va a venir una mayor inconformidad del pueblo con el riego que se puede presentar el caos y la anarquía. Se está acelerando vertiginosamente, los acontecimientos están viniendo muy rápidos. A el gobierno se le nota hasta por los poros la debilidad que tiene. Ya el pueblo les perdió el miedo. Si no se negocia la salida a tiempo, ellos se van a salir con las suyas. La resistencia debe continuar.

– ¿Y si se celebra la Constituyente?

-El pueblo no lo va a aceptar. A costa de muchas muertes. No van a poder.