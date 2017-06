"Ahí tú no le ves la cara a nadie, o tienen máscara de gas o están tapados, entonces lo que hay es una comunicación con miradas", revela y agrega: "Es un tema de energía, creo que muchos han visto mi trabajo, algunas veces me lo permiten, otras veces no. Otras veces los convenzo… es bien inestable". Los manifestantes no sólo se cuidan de la GNB, sino que también existen rumores de que muchos los fotografían para identificarlos.