El hijo mayor de Donald Trump mantuvo un encuentro con una abogada rusa por información sobre Hillary Clinton

El diario The New York Times reportó que el primogénito del presidente de EEUU esperaba "información comprometedora" sobre la ex candidata demócrata. Donald Trump Jr., en tanto, confirmó la reunión, pero aclaró que Natalia Veselnitskaya aseguraba tener datos de una financiación rusa al Partido Demócrata