Residente de manera permanente en España desde 2001, Baute hace cuatro años que no pisa suelo venezolano. "Estoy en una lista negra y sé que puedo tener problemas si viajo allí. No digo que me vayan a meter preso o que me quiten el pasaporte, puede que sí o puede que no, igual me echan droga en la maleta…", vaticina.