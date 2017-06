Años atrás, cuando la BBC le preguntó si era chavista, Ortega Díaz lo negó rotundamente: "No, no milito en ninguna organización política. No lo he hecho nunca, porque la Constitución me lo prohíbe. Pero no sólo por eso, sino que nunca he militado". Sin embargo, agregó: "Considero que el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez".