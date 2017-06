Cuando la BBC le preguntó si era chavista, Ortega Díaz lo negó rotundamente. "No, no milito en ninguna organización política. No lo he hecho nunca, porque la Constitución me lo prohíbe. Pero no sólo por eso, sino que nunca he militado". Sin embargo, agregó: "Pero considero que el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez".