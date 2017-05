La actual Carta Magna, heredada del mismo Hugo Chávez quien la modificó en 1999, establece que los integrantes de la Asamblea Constituyente deben ser elegidos por el pueblo a través de elecciones "universales, directas y secretas". Lo que propone Maduro, en principio, es un cuerpo de 500 asambleístas. De ese número, prácticamente la mitad (entre 200-250) serán votados por los llamados consejos comunales, que consisten en agrupaciones sectoriales como grupos sindicales, obreros, corporativos e indígenas, entre otros. Todos ellos organizados por el chavismo. Pero hasta tanto el Consejo Electoral no fije las bases electorales no se sabrá en detalle el mecanismo que se establecerá. Lo que sí está claro, es que no estará sujeto a lo dictado por la Constitución.