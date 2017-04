Más tarde le tocó a Facebook y ahí supe que no había vuelta atrás. Estaba por todos lados. Mis amigos me lo decían, mis familiares me lo decían. Yo siento que esto es un desastre porque solo quería desahogarme, pero el apoyo ha sido tan hermoso y tan inmenso, que me ha hecho recuperar un poco la esperanza en mi país, me ha hecho sentir muchísimo menos sola en el desamparo de esta situación y estoy profundamente agradecida…