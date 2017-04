"Y recordemos, el plantón no es un bochinche, no es una guarimba ni una marcha, es RESISTENCIA pacífica en un mismo sitio durante todo el día", agregó. También el dirigente estudiantil Hasler Iglesias, aclaró que "la instrucción de hoy no es montar barricadas. Es concentrarnos en un punto y obstaculizar la vía con nuestra presencia".