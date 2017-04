Para la ex diputada María Corina Machado, que ya cumplió los 12 meses de sanción que le impusieron en 2015 —y que la dejaron fuera de juego en las legislativas del 6 de diciembre de ese año— la medida contra Capriles no sorprendió. "Nada me sorprende, absolutamente nada me sorprende en Venezuela", afirma en diálogo con este medio.