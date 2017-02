"Es una medida arbitraria, ilegal, extraterritorial, que viola todo tipo de derechos (…) Yo nunca he tenido visa, nunca he ido a Estados Unidos, ni tengo cuentas en Estados Unidos ni en ningún otro lado del mundo, ni propiedades", reiteró El Aissami, quien ya había negado las acusaciones el miércoles en una carta a página completa publicada en el New York Times.