"Jurídicamente —dijo Rodríguez-Aguilera—, el gobierno de Rajoy no tenía otro remedio que adoptar estas decisiones. Lo criticable es su absoluta ausencia de propuestas políticas para intentar desencallar una situación cada vez más enquistada. Pero no podía autorizar esta consulta, porque el Gobierno catalán pretende darle valor jurídico vinculante, algo absurdo dado que una ley autonómica suspendida no puede ir contra la Constitución y el Estatuto".