Desde el comienzo del viaje, los desertores saben que no estarán a salvo hasta cruzar la frontera desde Laos a Tailandia, cuyas autoridades no tienen instrucciones de enviarlos de vuelta a Pyongyang. En su lugar, les imponen una multa menor de inmigración y alertan a la Embajada de Corea del Sur en Bangkok, que los trasladarán a Seúl, no muy lejos de donde muchos de ellos comenzaron su viaje.