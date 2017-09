Una segunda opción dentro de la crisis pudiera ser que Corea del Norte invada el Sur para imponer la unificación bajo su propio sistema. Eso tampoco es viable ni realista. Incluso si los EEUU (paraguas de defensa de Corea del Sur) no intervinieran, con excepción de las armas nucleares, el Sur tiene un arsenal de armas modernas que el Norte no dispone y podría movilizar un ejército de más de 800.000 hombres, tres veces más grande que el del Norte. Aunque Kim Jong-un cuenta con la ventaja de poseer armas nucleares no le sería fácil usar esas armas contra el Sur sin contaminar también al Norte. Casi el 70% de los 80 millones de habitantes de la península vive en menos del 15% de su área total (que es de alrededor de 200.000 kilómetros cuadrados), por lo que el sentido común indica que no podrían utilizarse allí armas nucleares y sobrevivir a ello, a menos que el dictador del Norte tenga planes de suicidio masivo para su gente. En otras palabras, el régimen de Kim Jong-un no podría gobernar toda la península, ni por medios pacíficos ni por medio de la fuerza.