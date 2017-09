El opositor venezolano David Smolansky habló desde el exilio: "No descansaré hasta que Nicolás Maduro salga del poder"

El ex alcalde del municipio El Hatillo, condenado a 15 meses de prisión por el régimen, logró escapar de la persecución chavista. "He resistido en estos 35 días, en los que he recorrido cientos de kilómetros en el territorio nacional", narró