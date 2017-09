"Horrible", "un insulto": el "retrato floreal" de Lady Di que causó indignación y burlas en el Reino Unido

En el pueblo de Chesterfield no salen de su asombro y están avergonzados. No sólo por el creciente desempleo, ciudadanos sin techo y hasta pésimos resultados de su equipo de fútbol, si no por una obra que todo el país repudia