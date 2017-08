"Me dijo que el día 20 de agosto iba a venir a verme a Marruecos. Pero no volvió a comunicarse conmigo y nunca me cogió el teléfono. No entendía qué ocurría. Ahora sí lo se. Le manipularon y le convirtieron en otra persona, en un asesino de inocentes", relató Saida Oukabir.