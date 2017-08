El apartamento es chato, gris, monótono, aburrido pero confortable, o más bien habitable, tan igual a los miles de apartamentos en cada una de las cientos de khrushchchovkas, esas torres chatas, grises, monótonas, aburridas que tanto abundan en las ex ciudades soviéticas. Sobre una pequeña cómoda de madera reposa un carnet de identidad sucio con el escudo y los colores polacos, como si Alex hubiera nacido en Varsovia o Gdansk. Pero Katya es rusa, tan rusa como la ciudad en la que nació hace 22 años. Y esa tarjeta cubierta de polvo en medio de un apartamento tan soviético como las hoces y los martillos, esa tarjeta que debería facilitarle la entrada a otro país, ya no le sirve para nada. Entonces acumula mugre y olvido mientras a su dueña no le queda otra que tramitar la visa para cruzar una frontera extraña y reciente que no tiene demasiado sentido. Pero es así. El exclave ruso de Kaliningrado es así. No queda otra.