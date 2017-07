Los monumentos, calles y hasta cafés en su honor no significan que George Bush goce de una particular y excluyente admiración en la pequeña y balcánica Albania. En realidad se trata de una curiosa fascinación por Estados Unidos en general. Y Bush fue el primer presidente estadounidense en visitar esas tierras. Según la consultora internacional con base en Washington DC Gallup, Albania es el país europeo con mejor imagen de Estados Unidos, y está entre las tres primeras naciones a nivel mundial en este rubro, primera entre los países mayoritariamente islámicos. No es de extrañar entonces que otros líderes norteamericanos también sean celebrados allí: este año la ciudad de Kamza, una de las más pobres del país balcánico, nombró una calle en honor a Donald Trump, mientras que en la capital de la parcialmente reconocida República de Kosovo, una región con abrumadora mayoría de la población de etnia albanesa, una de las avenidas principales lleva el nombre de Bill Clinton, y en 2016 se inauguró un monumento a su esposa y por entonces candidata presidencial Hillary Clinton en Saranda. Pero no son sólo ellos, figuras de menor envergadura política, como el congresista representante del estado de Nueva York Eliot Engel, también tienen sus calles. Por otra parte, tanto Bush como Trump son ciudadanos honorarios de distintas ciudades de Albania. Al menos por ahora, Barack Obama no ha tenido suerte.