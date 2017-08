Otro detalle que amerita el análisis como regla general, es que después de cada ataque terrorista, ISIS lo reivindica casi de inmediato como una mas de sus victorias contra los cruzados e infieles ejecutadas por soldados del Califato. No obstante, como señala el periódico árabe As Sharq al-Awsat, "muchas agencias periodísticas, sin saberlo, hacen el juego que los terroristas buscan al publicar noticias dando por sentado que ISIS ordenó y financió los ataques". Cuando en realidad no conocen el pensamiento sobre la yihad de los de imanes en las cientos de mezquitas europeas donde lo que se difunde claramente es la idea de "la yihad global", que excede tanto a ISIS como a otros movimientos terroristas que no son más que vehículos o, en algunos casos, marcas menores de la creencia superadora de la supremacía islámica y la yihad mundial.