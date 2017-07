Imágenes como esta se repiten a menudo en toda España, donde hay cientos de eventos similares. "El toro no sufrió", comentaron quienes apoyan estas fiestas; por otro lado, los defensores de los derechos de los animales, como los activistas de Bulls Defenders United que subieron el video a Facebook, afirman que la práctica, aún cuando no es mortal, le provoca al animal un estrés insoportable. Dicen: "Torturar un animal no es divertido, es una barbaridad".