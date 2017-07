En un primero momento, las autoridades habían dicho que el evento no había dejado heridos. Lourdes Jiménez Mora, coordinadora de la organización Acciones para el Respeto y Protección Animal, que se opone a las corridas de toros, desmintió esa información. "Hubo una víctima más, cada año en Xico vemos ese tipo de situaciones, aún no entendemos por qué la gente sigue poniendo por delante una supuesta tradición que no tiene más de 40 años, realmente nada, la sigue poniendo por delante de la vida de muchos jóvenes que llegan a ese pueblo, y de los mismos animales. Es muy lamentable", dijo.