Seymour, ante las pruebas que se hallaron en su contra, no tuvo mejor idea que decir que había mantenido sexo con otro médico que era adicto y que luego de "sudar" y no bañarse, los restos habían permanecido en su organismo. Si bien la mujer reconoció ante el Tribunal Civil y Administrativo de Victoria que en el pasado había consumido drogas -durante una fiesta y en unas vacaciones en Tailandia-, Seymour señaló que no lo había hecho antes de someterse al test.