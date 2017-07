Cuando pensó en quejarse Yamauchi se le vinieron a la cabeza los demás casos que se vivieron en la aerolínea y decidió calmarse. "Comencé a recordar esos incidentes de United que salieron en las noticias. La violencia. Soy asiática. Estaba asustada e incómoda. Estaba con un pequeño. No quería salir lastimada. No quería que esas cosas me pasaran", dijo a KITV Island News.