La joven, devastada, declaró: "Estaba tan triste que no podía ir. La fiesta es el evento que una chica ansía desde que tiene 11 años. Me dijeron que era mentalmente inestable, no lo soy. La gente no debería discriminar cosas que no entiende", lamentó. Alex ha admitido sufrir de depresión y ansiedad por su larga batalla contra el cáncer, pero asegura que no representa un riesgo para nadie. Años de quimioterapia le causaron problemas de crecimiento, por lo que mide 1,34m y tiene algunos problemas en los huesos.