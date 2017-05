Pero no todos creen en estas historias. El Vaticano ha cuestionado desde 1981 las supuestas apariciones y no aprueba la organización oficial de peregrinajes a Medjugorje. En 1991 la Conferencia Episcopal Yugoslava descartó que se tratase de un fenómeno sobrenatural y recién 19 años después la Santa Sede tomó cartas en el asunto. Se estableció entonces una comisión para analizar el caso que trabajó hasta principios de 2014, pero aún no ha habido una decisión final. Los resultados de la investigación proponen diferenciar las primeras apariciones, en los tempranos años 80, de las que aún ocurren.