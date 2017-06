La agencia oficial coreana describió Manbang como "nueva prueba del poder cultural socialista" que le permite al pueblo norcoreano observar cómo su país "da un paso adelante cada día, a cada hora". Para una maestra de jardín de infantes que consultó The New York Times, el logro es más modesto pero no menos destacable: los niños "están pegados a la pantalla del televisor durante horas cada día".