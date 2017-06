Aclaró: "No, este dispositivo no está al alcance de todos los norcoreanos, del mismo modo que un Mercedes Benz S es inaccesible para la mayoría de los alemanes". La existencia de la Samjiyon, agregó, no cambia que "la mayoría de los norcoreanos se preocupan por la comida y la calefacción, no los electrónicos". Pero el hermetismo del país no se corresponde con la diversidad creciente de la sociedad, y ahí está la tableta llamada en honor al lugar donde se libró una gran batalla contra los japoneses en 1939.