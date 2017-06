Como precisa Barbara Demick, una periodista estadounidense con una larga trayectoria cubriendo a Corea del Norte para Los Angeles Times, en su segundo libro, Nothing to Envy: Ordinary Lives in North Korea ("Nada que envidiar: vidas ordinarias en Corea del Norte"), a este país no se lo puede entender dentro de las categorías lingüísticas que utilizamos en el resto del mundo para referimos al concepto del desarrollo: