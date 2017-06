Dueña de una cafetería en Colne, Lancashire, Bolton había estado tomando unos tragos con Edmondson en el aeropuerto. Al arribar a la aeronave, se sentó en su cintura y comenzó "a bailarle" como ella asegura. "Estoy absolutamente mortificada. Lo que comenzó como una borrachera se conoció en todo el mundo. Estoy horrorizada, pero no pasó absolutamente nada. No he parado de llorar desde que lo vi. Estoy tan avergonzada", relató la mujer.