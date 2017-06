Henrique Capriles acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de ser un "agente del Gobierno" de Venezuela

"No es un mediador ni es un factor de generar acuerdos", afirmó el líder opositor venezolano sobre el ex presidente español. Afirmó que ya no anuncia sus visitas al país sudamericano y que, junto con el resto de los mediadores, se burló "hasta del Papa"