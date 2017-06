Los conservadores recibieron un impulso el 4 de mayo, cuando ganaron varias alcaldías tradicionalmente laboristas en la región de West Midlands. No obstante, por diferentes razones, la popularidad de May se estancó y la de Corbyn empezó a crecer de a poco. El punto de inflexión fue cuando los tories presentaron su plataforma electoral, el 18 de mayo. Necesitaban incluir alguna propuesta que llamara la atención, y no se les ocurrió nada mejor que anunciar un aumento en el monto que deben pagar los adultos mayores por los servicios sociales, contrariando una promesa anterior de no modificar el tope.