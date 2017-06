"Yo y mi hijo estábamos durmiendo en mi cama cuando él comenzó a discutir y gritarme sobre qué hacer con el padre de mi hijo. Luego me golpeó y continuó atacándome. Me pegó hasta desmayarme y continuó haciéndolo, una y otra vez", relató la mujer. "Lo hizo cuatro veces. Mis ojos están llenos de sangre por lo que me hizo", añadió.