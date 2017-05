Por su parte, la Policía de Manchester mantiene detenidas a ocho personas en relación con el atentado. Son todos hombres y tienen entre 18 y 38 años. La hipótesis oficial, cada vez más corroborada, es que el terrorista no era un lobo solitario, sino que formaba parte de una célula. Una de las evidencias que apuntan en ese sentido es la complejidad de la bomba con la que perpetró el ataque, cuyos restos fueron difundidos por The New York Times.