"Los dos estamos muy contentos que estén aquí, acompañándonos en este día", dice Macron. "Porque todos ustedes son testigos de los que vivimos en estos 13 años. Ustedes lo aceptaron y es también gracias a ustedes que estamos aquí hoy, para algo que no es nada común, una pareja que no es del todo normal, aunque no me gusta mucho este calificativo. Pero somos una pareja real y esto es gracias a ustedes".