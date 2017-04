"Macron juega con su imagen de hombre nuevo, sin partido, que no será ni de izquierda ni de derecha, en un contexto de mucha desconfianza hacia los actores políticos tradicionales. Además recibe un apoyo importante de los principales medios de comunicación, que tratan su campaña desde un ángulo muy favorable, y también entre los actores económicos. Por otro lado, la adhesión de François Bayrou (político centrista que decidió no participar de las elecciones para apoyarlo) le dio credibilidad a su candidatura. Esta conjunción de factores explica sus números en las encuestas de opinión. Pero históricamente los candidatos de centro no ganan las elecciones presidenciales y su posicionamiento, que hoy le es favorable, se le puede volver en contra", dijo a Infobae Loïc Blondiaux, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de París 1 Panteón-Sorbona.