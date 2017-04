Y Benós explicó que la política en defensa de Corea del Norte se define básicamente en dos posiciones: "En primer lugar, queremos la paz, pero no la mendigamos. No vamos a llamar a la paz a cambio de arrodillarnos delante del imperio norteamericano. Y número dos, no existirá el mundo sin Corea. Si EEUU, de forma unilateral, decide arrasar a la nación coreana, como ya hizo en los años 50, Corea no se va a quedar de brazos cruzados y responderá con armas termonucleares".