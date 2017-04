"No conviene confundir populismo con demagogia", distinguió Liogier en The New York Times. "Tampoco se trata de estar en contacto con el pueblo. En cambio, es la reivindicación de que se habla en lugar del pueblo, en su nombre, y se expresa por él una verdad irrefutable compartida. En particular el populismo asegura que expresa la emoción de un pueblo que siente atribulado, disminuido y perdido. Su discurso es la nostalgia de un poder pasado y está unido a una defensa frenética de la identidad".