Brexit: preocupación en el Reino Unido por la venta de las fábricas de General Motors en el país a una empresa europea

La primera ministro Theresa May debió salir al cruce de los temores por el futuro de la compañía Vauxhall en manos de una empresa francesa, ex filial de la automotriz estadounidense en Gran Bretaña, que posee dos plantas en el país que dan trabajo a 4.500 personas. “Será muy difícil asegurar los puestos de trabajo en Vauxhall en el mediano término”, dijo el ex secretario de Negocios Vince Cable