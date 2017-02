"Confiesa, me decía, o mataremos a toda tu familia, y entonces cogió unas pinzas y me rompió un diente. Sentí tanto dolor que me desvanecí", cuenta Yad, uno de los miles de hombres detenidos por el Estado islámico. En una entrevista con el diario español El Mundo, este sobreviviente cuenta su calvario. "Si no confiesas, te voy a sacar el corazón por el costado", con esta frase lo amenazaban. Yad sabía que las advertencias podían convertirse en realidad… "A continuación, ese animal procedió a agujerearme las costillas con un taladro eléctrico", cuenta enseñando sus horrendas heridas.