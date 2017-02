La respuesta estadounidense no se hizo esperar y fue el propio Trump quien envió un escueto comunicado a Merkel: "Esto no es sobre religión y nada tiene que ver con las creencias de las personas, esta medida es temporal y sobre el terrorismo yihadista para mantener a salvo a nuestros ciudadanos". "Los siete países nombrados en la orden ejecutiva son los mismos países previamente identificados por la administración Obama como fuentes de terrorismo". "Para ser claro, esto no es una prohibición a musulmanes, como los medios de comunicación están falsamente informando. No se trata de religión, sino de terror y de seguridad en nuestro país ", agregó Donald Trump.