Donald Trump también mantuvo una tensa charla con el primer ministro de Australia sobre refugiados

The Washington Post asegura que el presidente estadounidense le dijo a Malcolm Turnbull que el acuerdo sellado con la administración de Barack Obama para reubicar 1.600 inmigrantes es “el peor de la historia”. Además lo acusó de querer exportar “al próximo atacante de Boston” y cortó la llamada. El premier no desmintió la versión, pero prefirió no comentar detalles