"Perdón por no ser lo suficientemente linda. Perdón por haber entrado en sus vidas para irme tan rápidamente. Perdón por no haber sido lo suficientemente buena. Perdón a todos los que me querían y deseaban. Perdón por parecer una prostituta. Lo siento mucho", dijo llorando y mirando a cámara la niña de 12 años, antes de colgarse de un árbol ubicado en el jardín de su casa en Silver Creek, Georgia.