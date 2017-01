Cuando hicieron circular las invitaciones, "casi todo el mundo respondió con alguna manifestación de sorpresa", dijo ella al diario británico The Daily Mail. "Diría que quizá el 70% se mostraron comprensivos y alguna gente no vino porque se sentía incómoda. No sé si por la santidad del matrimonio, o por sus propios matrimonios", ironizó.