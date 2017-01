El chiste fue revelado en una nota de julio pasado de The New York Times que contaba los hábitos laborales de Barack Obama en la Casa Blanca. Una artista y escritora de Hawai leyó el artículo y quedó impresionada por ese detalle. "Me enamoré de esa referencia, el hecho de que una camiseta blanca pudiese simbolizar el alivio sobre cualquier tipo de toma de decisión", contó Emily Spivack, que decidió convertir el sueño de Obama en realidad.