"La cantidad de ataques que se produjeron en los últimos dos años muestran que Turquía está sufriendo de fallas en su inteligencia. Pero las autoridades no quieren hacerse responsables. Ningún ministro ha renunciado por estos atentados. Esto no ocurría en ningún país democrático. El arresto y la suspensión de policías y de militares tras el levantamiento impulsó la entrada de cuadros nuevos, que pueden no tener las habilidades necesarias para combatir estas amenazas", destacó Baser.