Pero esos problemas pasados y presentes no son los que interesan a Kalanick, que quiere ocuparse de los del futuro. Uber ha comenzado a investigar no sólo los automóviles sin conductor, que por su aire de fantasía futurista llaman mucho la atención, sino el mercado del transporte de mercaderías. Menos vistoso, es riquísimo: "El transporte por carretera de bienes de consumo… se podría pensar que representa USD 5 billones o USD 6 billones, pero no sé si eso realmente importa", dijo Kalanick a Helft. "El punto es que se ubica en los billones".