"Hemos hablado de Confederate durante años, originalmente como idea para una película", agregaron Benioff y Weiss en el comunicado de HBO. "No habrá dragones ni White Walkers, pero crearemos un universo". Con ellos trabajarán otros productores ejecutivos y guionistas, se anunció: Nichelle Tramble Spellman (The Good Wife), Malcolm Spellman (Empire), Carolyn Strauss y Bernadette Caulfield (ambas de Game Of Thrones).