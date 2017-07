Irónicamente, la sexta temporada de Game of Thrones fue en realidad la temporada más agradable; ciertamente mucho más que la agotadora quinta temporada. Después de toda esa muerte y pérdida, fue catártico ver a los tres dragones volar, o a Ramsay siendo destrozado por los perros. Pero cuando el ruido se desvanece, esos momentos no persisten. No hay nada tan devastador como la boda roja o la ejecución de Ned Stark, nada tan encantador como Arya riéndose de las malas noticias, nada tan extraño como Brienne y Jaime en el baño. Sin los libros como guía, y con solo un bosquejo de donde van las cosas, Benioff y Weiss están cediendo a sus peores impulsos dejando que la trama guíe el camino.