La escena no es de la serie, sino de Batman, la película, que se estrenó en 1966, poco después del final de la primera temporada. El héroe se encuentra con una bomba a punto de estallar y no tiene dónde ponerla, ya que no quiere lastimar a nadie, ni siquiera a una familia de patos. Resignado, Adam West pronuncia una de sus frases más recordadas: "Hay días en los que uno no puede deshacerse de una bomba".